Com 245 atendimentos no primeiro mês, telessaúde terá consultas de neurologia e psiquiatria a partir de setembro, em Caxias do Sul

Inaugurado há um mês, o sistema de telessaúde da prefeitura de Caxias do Sul projeta a oferta de novos serviços a partir de setembro. A intenção é disponibilizar atendimentos de neurologia e psiquiatria ainda na primeira quinzena, em três cabines instaladas no Centro Especializado de Saúde (CES).

Segundo a secretária adjunta da Saúde, Daniele Meneguzzi, a neurologia e a psiquiatria foram escolhidas para iniciar a agenda de especialidades via telessaúde porque concentram as maiores filas de pacientes atualmente. Após, as cabines devem abranger, gradativamente, serviços online com outros profissionais, como cardiologistas e endocrinologistas.

— A consulta especializada, pela sua característica, só vai poder ser realizada na cabine. Não vai poder ser realizada em casa, porque tem a questão da receita, das orientações que precisam ser dadas. Fazê-las de casa seria um dificultador, não para nós, mas principalmente para o paciente. A única exceção é para a psicoterapia, que será exclusivamente da casa do paciente — explica Daniele.

Inicialmente, a intenção era de colocar uma das cabines no Centro de Atenção Integral à Saúde Mental. Entretanto, a partir da experiência do primeiro mês do novo serviço, houve a decisão de concentrar as três estruturas exclusivamente no prédio do CES.

— Vamos ter uma recepção, um enfermeiro e um médico, para auxiliar na realização de receitas ou de laudos que se façam necessários e que não sejam possíveis online — acrescenta a secretária adjunta da Saúde.

Outra novidade que deve ocorrer a partir de setembro é a modalidade de atendimento da casa do paciente, pelo computador ou pelo celular do usuário.

— No momento do agendamento, vai ser ofertada essa possibilidade e verificado se a pessoa tem conexão com a internet e se tem facilidade com a tecnologia. Até porque consulta agendada é uma consulta paga. Então, precisamos fazer estas verificações para que os pacientes acessem a telemedicina também do conforto da sua casa — sinaliza Daniele.

Em um mês, sistema contabilizou 245 consultas

Cabine permite que pacientes consultem com médicos por videochamada. Ulisses Castro / Agencia RBS

Nas últimas quatro semanas, foram contabilizadas 245 consultas por videochamada, com médicos clínicos gerais, na estrutura inaugurada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Esplanada. O balanço do primeiro mês também indica que quatro pacientes realizaram o agendamento e não compareceram.

A avaliação da secretária adjunta é positiva. Por ser um mês de adaptação, ela explica que as consultas foram agendadas com 40 minutos de intervalo. A intenção, a partir de agora, é que o período seja reduzido pela metade, ou seja, 20 minutos.

— Algo que nos surpreendeu muito foi como a população recebeu bem essa nova modalidade de atendimento. Nós esperávamos que houvesse mais resistência, principalmente no início. Mas, pelo contrário, deu bastante certo — avalia Daniele.

A opinião de quem usou o serviço

Morador do bairro Nossa Senhora das Graças, o montador e instalador Lucas Polidoro buscou atendimento para o pai dele, Claudino Polidoro, 73 anos, na UBS Esplanada na manhã desta quinta-feira (7). O paciente apresentava sintomas gripais e foi atendido na cabine do sistema de telessaúde, sem necessitar de agendamento.

Lucas diz que se surpreendeu pela agilidade na oferta da consulta e também pela qualidade da videochamada. Eles permaneceram cerca de duas horas no postinho.

— No começo, fiquei um pouco ressabiado porque o pai tem 73 anos, é algo novo para ele. Mas eu fui junto, acompanhei tudo. O atendimento foi tranquilo. O áudio e a imagem estavam 100%. A médica fez todos os questionamentos e ele já saiu com o tratamento para começar em casa — detalha Lucas.

Já a cuidadora Maiara de Fátima Silveira da Silva, 29, usou o novo serviço em duas oportunidades. O atendimento mais recente ocorreu na quarta-feira (6). Maiara afirma que não havia feito agendamento e conseguiu a consulta na hora. Ela mostrou o resultado de exames de sangue e reforçou a queixa de dor nas pernas e cansaço para um médico clínico geral.

— Foi uma consulta normal, como se o médico estivesse presencialmente. O sistema ficou um pouquinho lento na hora, mas deu tudo certo. Agora, recebi mais pedidos de exames e depois vou mostrar para um especialista — relata.

Como funciona