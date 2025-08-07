Geral

Por videochamada
Notícia

Com 245 atendimentos no primeiro mês, telessaúde terá consultas de neurologia e psiquiatria a partir de setembro, em Caxias do Sul

Serviço online com médicos especializados será concentrado no prédio do CES. Secretaria também prevê para o próximo mês que a modalidade seja acessada diretamente da casa do paciente, via computador ou celular

Alana Fernandes

