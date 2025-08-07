Com 245 atendimentos no primeiro mês, telessaúde terá consultas de neurologia e psiquiatria a partir de setembro, em Caxias do Sul

Inaugurado há um mês, o sistema de telessaúde da prefeitura de Caxias do Sul projeta a oferta de novos serviços a partir de setembro. A intenção é disponibilizar atendimentos de neurologia e psiquiatria ainda na primeira quinzena, em três cabines instaladas no Centro Especializado de Saúde (CES).
Segundo a secretária adjunta da Saúde, Daniele Meneguzzi, a neurologia e a psiquiatria foram escolhidas para iniciar a agenda de especialidades via telessaúde porque concentram as maiores filas de pacientes atualmente. Após, as cabines devem abranger, gradativamente, serviços online com outros profissionais, como cardiologistas e endocrinologistas.
— A consulta especializada, pela sua característica, só vai poder ser realizada na cabine. Não vai poder ser realizada em casa, porque tem a questão da receita, das orientações que precisam ser dadas. Fazê-las de casa seria um dificultador, não para nós, mas principalmente para o paciente. A única exceção é para a psicoterapia, que será exclusivamente da casa do paciente — explica Daniele.
Inicialmente, a intenção era de colocar uma das cabines no Centro de Atenção Integral à Saúde Mental. Entretanto, a partir da experiência do primeiro mês do novo serviço, houve a decisão de concentrar as três estruturas exclusivamente no prédio do CES.
— Vamos ter uma recepção, um enfermeiro e um médico, para auxiliar na realização de receitas ou de laudos que se façam necessários e que não sejam possíveis online — acrescenta a secretária adjunta da Saúde.
Outra novidade que deve ocorrer a partir de setembro é a modalidade de atendimento da casa do paciente, pelo computador ou pelo celular do usuário.
— No momento do agendamento, vai ser ofertada essa possibilidade e verificado se a pessoa tem conexão com a internet e se tem facilidade com a tecnologia. Até porque consulta agendada é uma consulta paga. Então, precisamos fazer estas verificações para que os pacientes acessem a telemedicina também do conforto da sua casa — sinaliza Daniele.
Em um mês, sistema contabilizou 245 consultas
Nas últimas quatro semanas, foram contabilizadas 245 consultas por videochamada, com médicos clínicos gerais, na estrutura inaugurada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Esplanada. O balanço do primeiro mês também indica que quatro pacientes realizaram o agendamento e não compareceram.
A avaliação da secretária adjunta é positiva. Por ser um mês de adaptação, ela explica que as consultas foram agendadas com 40 minutos de intervalo. A intenção, a partir de agora, é que o período seja reduzido pela metade, ou seja, 20 minutos.
— Algo que nos surpreendeu muito foi como a população recebeu bem essa nova modalidade de atendimento. Nós esperávamos que houvesse mais resistência, principalmente no início. Mas, pelo contrário, deu bastante certo — avalia Daniele.
A opinião de quem usou o serviço
Morador do bairro Nossa Senhora das Graças, o montador e instalador Lucas Polidoro buscou atendimento para o pai dele, Claudino Polidoro, 73 anos, na UBS Esplanada na manhã desta quinta-feira (7). O paciente apresentava sintomas gripais e foi atendido na cabine do sistema de telessaúde, sem necessitar de agendamento.
Lucas diz que se surpreendeu pela agilidade na oferta da consulta e também pela qualidade da videochamada. Eles permaneceram cerca de duas horas no postinho.
— No começo, fiquei um pouco ressabiado porque o pai tem 73 anos, é algo novo para ele. Mas eu fui junto, acompanhei tudo. O atendimento foi tranquilo. O áudio e a imagem estavam 100%. A médica fez todos os questionamentos e ele já saiu com o tratamento para começar em casa — detalha Lucas.
Já a cuidadora Maiara de Fátima Silveira da Silva, 29, usou o novo serviço em duas oportunidades. O atendimento mais recente ocorreu na quarta-feira (6). Maiara afirma que não havia feito agendamento e conseguiu a consulta na hora. Ela mostrou o resultado de exames de sangue e reforçou a queixa de dor nas pernas e cansaço para um médico clínico geral.
— Foi uma consulta normal, como se o médico estivesse presencialmente. O sistema ficou um pouquinho lento na hora, mas deu tudo certo. Agora, recebi mais pedidos de exames e depois vou mostrar para um especialista — relata.
Como funciona
- O agendamento das consultas online é feito diretamente com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
- O paciente vai ligar no Agenda+ UBS solicitando uma consulta. O profissional que atendê-lo vai verificar a agenda e, então, ofertar a modalidade de telessaúde.
- O paciente poderá escolher se quer ser atendido nesse formato ou se prefere aguardar a consulta presencial.
- Caso o paciente aceite o atendimento online, a equipe irá orientá-lo sobre como proceder.
- A partir de setembro, a intenção é que o paciente consiga fazer a consulta em casa, no próprio computador ou celular.