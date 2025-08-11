Com 0°C, Cambará do Sul tem a menor temperatura do RS nesta segunda; frio segue na Serra até quarta

A quinta onda de frio do ano no Rio Grande do Sul, que começou na sexta-feira (8), e ocasionou até neve no sábado (9) em São José dos Ausentes e Cambará do Sul, deve se estender até a próxima quarta-feira (13), conforme a Climatempo. No amanhecer desta segunda (11), Cambará do Sul registrou a temperatura mais baixa do Estado, com 0°C. A sensação térmica chegou a -3°C.

Vacaria ocupou a segunda posição do ranking, com 0,4ºC. São José dos Ausentes registrou 1,4ºC. As sensações térmicas nos municípios dos Campos de Cima da Serra não foram registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme a Climatempo, nesta segunda (11) a massa de ar polar vai seguir atuando sobre o Estado, mantendo o tempo firme. Ainda vai fazer bastante frio pela manhã. O sol vai predominar na Serra no decorrer da tarde com a presença de poucas nuvens, mas os termômetros não sobem tanto e a sensação de frio continua. A temperatura máxima deve chegar aos 14ºC em Caxias do Sul.

Na terça-feira (12), o tempo segue firme e sem chuva em todo o Estado. Na Serra, o amanhecer deverá ser gelado e com chance para geada nas primeiras horas da manhã. Ao longo do dia, o sol predomina entre poucas nuvens e as temperaturas sobem um pouco mais em relação aos dias anteriores, mas a sensação ainda será amena. A mínima em Caxias será de 4ºC e a máxima de 17ºC.