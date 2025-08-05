Colisão entre van e carro deixa 13 feridos na BR-470, em Garibaldi

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira. Guilherme Kalsing / Estação FM

Uma colisão frontal envolvendo uma van e um carro de passeio deixou 13 pessoas feridas na manhã desta terça-feira (5). O acidente ocorreu na BR-470, km 224, em Garibaldi, no conhecido trevo da Chandon, por volta das 6h05min.

Conforme informações dos Bombeiros Voluntários de Garibaldi, no carro estavam três pessoas que tiveram ferimentos mais graves. Um caminhão também colidiu na traseira do veículo de passeio.

Segundo os bombeiros, as vítimas foram estabilizadas e conduzidas aos hospitais de Garibaldi, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa.