Colégio Tiradentes de Caxias do Sul abre 80 vagas para 2026

Escola tem 200 alunos atualmente. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de ingresso nas oito unidades do Colégio Tiradentes da Brigada Militar, em 2026. Em Caxias do Sul, a instituição (Rua Professora Maria d'Ávila Pinto, 260 - bairro Cinquentenário) oferece 80 vagas. Os interessados têm até 30 de setembro para se inscrever no certame, por meio deste link.

Das 80 oportunidades, 36 são destinadas à ampla concorrência e, outras 14, aos frequentadores de escolas públicas. As demais, estão reservadas aos dependentes de policiais militares (26) e de bombeiros militares (quatro).

A inscrição tem o custo de R$ 200, com possibilidade de isenção para beneficiários de programas sociais. Além da taxa, para participar o estudante precisa ter no mínimo 13 anos, e não completar 17 anos até o dia 31 de dezembro, e possuir carteira de identidade.

A lista definitiva dos inscritos será divulgada no dia 20 de outubro, no site da Brigada Militar. A partir desta etapa, o candidato será submetido a testes intelectual (prova com questões objetivas), de saúde e físico. Os aprovados estarão aptos a realizar a matrícula a partir de 15 de dezembro.