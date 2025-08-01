Geral

Programa federal
Notícia

Cidades da Serra registram redução de até 30% no número de beneficiários do Bolsa Família desde novembro de 2024

O período é o mesmo de quando foi iniciada uma força-tarefa para reavaliação dos cadastros. Entre Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Farroupilha, 1.521 benefícios foram cancelados pelo Governo Federal por irregularidades

Renata Oliveira Silva

