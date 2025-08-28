Caxias do Sul supera a marca de 100 mortes por doenças respiratórias no ano de 2025 

Das internações, Caxias já chegou em 975 casos Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias do Sul atingiu na tarde desta quinta-feira (28) a marca de 101 mortes por vírus respiratórios no ano de 2025. O dado é do Painel de Hospitalizações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), do governo do RS. Caxias é o segundo município com mais mortes no Estado no ano. Porto Alegre está em primeiro, com 108 óbitos.

Das mortes, 64 foram por Srag não identificado, 26 por Srag causado pela influenza, sete por Srag com outras infecções, como vírus sincicial respiratório, adenovírus, rinovírus ou outro não listado e quatro por Srag por covid-19.

Já referente às internações pela doença, Caxias marcou 975 hospitalizações, também sendo o segundo município com mais casos. A Capital fica em primeiro com 1,7 mil registros.

Os altos números também podem ser causados pela baixa imunização. Em Caxias, por exemplo, 250 casos de internação foram por influenza. Desses, 85,2% (213) foram de pessoas que não se vacinaram. Nos óbitos, isso também impactou, sendo 80,77% (21) sem o imunizante.

Além disso, de acordo com o Painel do Ministério da Saúde, o município só alcançou 50,11% (60.977) na meta de vacinação dos grupos prioritários (idosos, gestantes e crianças) no final de agosto, sendo que a campanha está ativa desde abril. Do total, 137.577 mil já buscaram a dose contra a influenza, no entanto, a maioria é do público em geral, sendo 76,6 mil.

Conforme a diretora técnica da Vigilância Epidemiológica da SMS, Magda Beatris Teles, apesar do pico das doenças ter diminuído, ela ressaltou a necessidade de vacinação.

— Apesar da diminuição gradativa da curva de internações, números de internados e óbitos que se iniciaram bem acentuadamente no início do inverno, maio, junho, julho e que desde agosto vem diminuindo gradativamente, ainda ressaltamos a necessidade de vacinação para os públicos prioritários, entre eles as crianças e os idosos, visto que os óbitos estão associados a essa faixa etária (60+) — destacou Magda.

A diretora diz que ainda é preciso adotar medidas de prevenção para evitar que os vírus continuem se espalhando.

— Reforçamos a necessidade de medidas de controle, sejam elas a etiqueta respiratória para os doentes ficarem afastados, utilizarem meios de proteção, máscara e higienização das mãos mas, principalmente, quem ainda não se vacinou, procurar nossas unidades básicas. Todas elas estão abastecidas com vacina para aplicação diariamente. A campanha se estende ainda ao longo do ano — salientou Magda.