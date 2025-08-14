Cartaz da 35ª Festa Nacional da Uva é apresentado para comunidade 

Cartaz foi lançado na noite da quinta-feira (14). Festa da Uva / Divulgação

O cartaz de divulgação da 35ª edição da Festa Nacional da Uva foi apresentado à comunidade na noite desta quinta-feira (14). O evento de lançamento da peça de divulgação aconteceu no Espaço Som & Luz, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Criado pela Intervene Publicidade e Propaganda, o cartaz destaca símbolos, cores e histórias, fazendo alusão do tema da edição de 2026: “Fruto de um sonho imigrante”.

Segundo Daian Longhi, diretor da Intervene, o cartaz traz o imigrante como figura central, além da uva, maior símbolo da festa. Ainda, a imagem do Monumento ao Imigrante está na peça, simbolizando as mais diversas etnias. O casal dançante remete à pluralidade cultural e ao espírito de comunidade. O navio faz alusão às travessias e desafios vividos pelas primeiras famílias italianas que chegaram ao Brasil.

Ainda de acordo com Longhi, nos detalhes, os tons púrpura fazem referência aos cartazes icônicos de 1965 e 2004, com complemento de laranja e verde. O logo do evento aparece em destaque, acompanhado pelo selo comemorativo dos 95 anos da Festa da Uva. Ao fundo, sobrenomes de imigrantes italianos, retirados de livros oficiais, formam uma camada que resgata a memória.

Sobre a Festa da Uva

A 35ª edição da Festa Nacional da Uva será realizada entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março de 2026, em Caxias do Sul. Celebrando a cultura, a gastronomia e as tradições da imigração italiana, a festa é um dos maiores eventos comunitários do Brasil.

O tema dessa edição é “Fruto de um sonho imigrante”, em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, destacando ainda os 135 anos de emancipação de Caxias do Sul e os 95 anos da própria festa. A proposta é reforçar a participação popular como essência do evento, valorizando a diversidade e o sentimento de pertencimento.

O tradicional evento de Escolha da Rainha e Princesas, ocorre no dia 23 de agosto de 2025, no Ginásio do SESI.