Carro colide contra poste na RS-122, em Farroupilha, e duas pessoas ficam feridas

Acidente na RS-122, em Farroupilha. Alessandro Manzoni / Agencia RBS

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite desta sexta-feira (8), em Farroupilha. Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro colidiu contra um poste de iluminação pública às 19h26min.

Segundo os bombeiros, duas pessoas foram socorridas. Elas estavam em um Gol vermelho. Elas foram retiradas do veículo em condição estável e imobilizadas e foram encaminhadas ao Hospital São Carlos.

De acordo com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), o trânsito no sentido Farroupilha-Caxias precisou ser desviado na pista, mas não sofria interrupção.



