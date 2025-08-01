Caroline Stefan, candidata a rainha da Festa da Uva, revela quem é por meio de três objetos

Caroline tem 23 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Determinada, autêntica, persistente e corajosa são as palavras escolhidas pela candidata a rainha da Festa da Uva Caroline Stefan, 23 anos, para se definir. Representante do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs), Caroline é formada em biomedicina e chegou a atuar na área até o início de 2025. Atualmente, trabalha como confeiteira com a mãe.

Ser candidata à coroa é um sonho alimentado desde a infância pela família. Os desfiles cênicos marcaram a memória de Caroline, que lembra com carinho de sentar-se no cordão da calçada da Rua Sinimbu para assistir ao cortejo. O centro da cidade, inclusive, é o local favorito da candidata, que gosta de caminhar e passear pela região.

Além do trabalho com a confeitaria, se define como apaixonada por cozinhar massas, risotos e tortéi em casa. Entre seus hobbies, destaca a pesca esportiva, atividade que ajudou a praticar a paciência desde a infância.

Três objetos que a definem

Imagem de Santa Terezinha do Menino Jesus

"Eu sou devota dessa Santa. Antes de eu fazer a minha pré-inscrição, eu fiz a novena. Se recebesse a minha rosa (a bênção), seria como uma confirmação de que eu participaria. Se fosse para participar, precisava receber a minha rosa. Ela fez parte do meu processo, dentro dos desafios que eu precisei passar para encontrar uma entidade".

Batedeira

"Não poderia escolher outro objeto sem ser a minha batedeira. É o meu meio de sustento e é aqui que eu consigo entregar amor para as pessoas. A minha mãe sempre me disse que não é só um bolo que a gente entrega. A gente tá fazendo parte da vida de alguém, uma comemoração. Minha batedeira é muito importante pra mim. Nesse momento, como eu larguei a minha profissão, fechei o consultório e me mantive só como confeiteira. É algo que eu gosto muito".

Vestido

"Um traje que eu usei há muitos anos, que com certeza define o meu momento. Hoje, se alguém me perguntasse qual é o meu maior objetivo no momento, é integrar o trio. Esse traje foi confeccionado pela minha mãe e pela minha madrinha para um concurso de carnaval. Usei quando tinha três aninhos, há 20 anos.

Foi a minha mãe e a minha madrinha que escolheram, esse sonho veio da minha mãe e eu abracei ele com toda a minha força. Hoje com certeza é o meu maior desejo".

