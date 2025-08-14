Geral

Capa regulatória: entenda como funciona a camada asfáltica aplicada em obras como a da Rua Hércules Galló, em Caxias

Segundo o Samae, material é aplicado antes de novas escavações para nivelar a pista e evitar que a população fique sujeita a barro e poeira enquanto aguarda a instalação da rede de água

Pablo Ribeiro

