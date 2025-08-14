Capa regulatória: entenda como funciona a camada asfáltica aplicada em obras como a da Rua Hércules Galló, em Caxias

Equipes trabalham na colocação de novas tubulações de água, substituindo as antigas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Moradores e motoristas que circulam pela Rua Hércules Galló, em Caxias do Sul, notaram que a via, que havia recebido uma cobertura asfáltica recentemente, voltou a ter escavações. O diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), João Uez, explica que o trabalho faz parte do cronograma da obra e não se trata de retrabalho.

Segundo Uez, o material aplicado anteriormente não era o asfalto definitivo, mas uma capa regulatória. Ela é utilizada para nivelar a pista e evitar que a população fique sujeita a barro e poeira enquanto aguarda a instalação da rede de água.

— Se tivéssemos asfaltado antes, precisaríamos cortar a pavimentação poucas semanas depois. Por outro lado, não era viável deixar o trecho no barro. Então, por isso fizemos essa capa — destacou.

Uez explica que a capa regulatória varia de espessura conforme a necessidade de nivelamento, indo de meio centímetro a até cinco centímetros, e serve de base para o asfalto final.

— E não é o único lugar da cidade que foi feito isso. Tem diversas ruas da cidade que foram feitas só a capa regulatória para que depois seja aplicado o asfalto. Não se larga o asfalto de primeira, porque senão ele vai ficar todo desnivelado. Você faz a capa de nivelamento para depois fazer o asfalto — explicou.

Na Hércules Galló, a primeira etapa foi a instalação da rede de esgoto. Agora, equipes trabalham na colocação de novas tubulações de água, substituindo as antigas, de ferro, instaladas na década de 1980. A intervenção atual se concentra no trecho entre as ruas Dr. Montauri e Visconde de Pelotas.

Após a conclusão da rede de água, será feita a aplicação do asfalto definitivo. Uez afirmou que o objetivo é finalizar a obra “o mais rápido possível”, mas alertou que o andamento depende das condições climáticas.

Camada definitiva entre a Alfredo Chaves e a Marquês do Herval

Entre as ruas Alfredo Chaves e Marquês do Herval, a Hércules Galló está com bloqueio total de trânsitopara a colocação da camada asfáltica definitiva. O trabalho da Codeca será realizado no trecho nesta quinta-feira (14).

Na sexta-feira (15) o bloqueio na Hércules Galló ocorrerá entre as ruas Marquês do Herval e Dr. Montaury. E, no sábado, a Hércules será bloqueada entre a Montaury e a Visconde de Pelotas para o mesmo serviço.