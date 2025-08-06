Candidata à corte da Festa da Uva, Jenifer De Lima Silva apresenta três objetos que a traduzem

Jenifer tem 25 anos e é cirurgiã-dentista. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Foi trabalhando nas últimas duas edições da Festa da Uva que a cirurgiã-dentista Jenifer De Lima Silva se encantou com o universo do evento, realizado a cada dois anos em Caxias do Sul.

Das 10h às 22h no estande da vinícola do cunhado, Jenifer fazia parte da movimentação dos Pavilhões, acompanhava o corre-corre para os shows e a expectativa com a distribuição de polenta e sagu feitos em larga escala no polentaço e saguzaço. Dois de tantos os momentos que para ela ficaram gravados na memória como símbolos da cultura de toda região.

Durante aqueles dias, o sonho de representar a festa despertou. Natural de Vacaria, a hoje embaixatriz da Festa da Uva se mudou para Caxias ainda bebê com os pais que buscavam novas oportunidades.

Comemorou todos os 25 anos na maior cidade da Serra onde construiu as principais características como dedicação, força de vontade e empatia. Jenifer cultua tradições, fez parte de invernadas do CTG Ginetes da Tradição, gosta de músicas antigas, sonha em subir ao altar da Igreja São Pelegrino e se emociona ao falar da força da avó materna, falecida quando ela tinha 19 anos.

Três objetos que a definem

Credenciais de festas passadas

Jenifer trabalhou nas festas da uva e da colheita. Neimar De Cesero / Agencia RBS

“Estão bem usadas, graças a Deus, porque andava para cima e para baixo. Foi quando despertou ainda mais minha vontade de concorrer, sempre estive em contato com a Festa da Uva, mas foi um contato maior, de conhecer os bastidores e viver tudo que acontecia dentro dos Pavilhões, o que tu podes imaginar eu fiz, porque queria conhecer o todo da festa, é uma lembrança muito significativa para mim.”

Faixa de Prenda Juvenil

Faixa de prenda: orgulho de representar a tradição ítalo-gaúcha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

“Dancei por 10 anos no CTG e sempre gostei da cultura ítalo-gaúcha e do que ela envolve. Já dancei em todo o Estado e viajei por muitos lugares para levar essa tradição. É algo que eu gosto muito. A Festa da Uva é feita dessa diversidade e é algo que guardo com muito carinho, tenho orgulho de dizer que pertenço à entidade Ginetes da Tradição”.

Casaco de tricô feito pela avó

A embaixatriz se emociona ao lembrar da avó que confeccionou em tricô um casaco que está há quase 50 anos na família. Neimar De Cesero / Agencia RBS

“É um objeto que está na minha família há 47 anos. Minha avó Terezinha de Fátima Almeida fez para minha mãe que usou e vestiu minha irmã mais velha. Eu também usei e agora vamos passar para minha sobrinha Lívia. Minha avó sempre gostou de trabalhar com as mãos e se preocupava em nos vestir bem. Hoje, ela não está mais entre nós, mas tenho certeza que está feliz com o lugar que ocupo hoje. Ela era faxineira, assim como a minha mãe é, e batalhou muito para nos deixar onde estamos. É uma recordação que tenho dela que se um dia puder ter filho irei passar para ele”

