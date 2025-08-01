Campanha recolhe vidros neste sábado, em Farroupilha

A tradicional campanha de recolhimento de vidros de Farroupilha será realizada neste sábado (2). Durante a ação, os vidros poderão ser entregues das 8h às 11h30min, em formato drive-thru, no pavilhão ao lado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na Rua Nataly Valentini, onde era realizada a Feira Livre do Produtor Rural.

Conforme a secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, a campanha será realizada mesmo em caso de chuva.

Entre os objetos que serão aceitos estão todos os tipos de vidros, inclusive quebrados, como garrafas, copos, frascos diversos, entre outros, com exceção de lâmpadas e pilhas, que precisam de destinação específica. Também serão aceitas tampinhas, caixas de papelão, esponjas, blisters de medicamentos, óleo de cozinha e alumínios. A campanha também recolhe embalagens laminadas, como as de salgadinho, de café e chimarrão.

A partir desta edição, a ação de adoção de animais não será mais realizada paralelamente. Segundo a prefeitura, a mudança ocorre porque a iniciativa, testada de forma experimental, demonstrou o grande interesse da população pela adoção de cães. Com isso, a campanha de adoção passa a ser uma ação independente.