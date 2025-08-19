Geral

Contra a violência
Notícia

Cadeiras vermelhas espalhadas por Caxias do Sul chamam a atenção para casos de feminicídio

Ação do núcleo municipal do grupo Mulheres do Brasil simboliza o vazio deixado na sociedade e principalmente nas famílias após os assassinatos

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS