Cadeiras vermelhas espalhadas por Caxias do Sul chamam a atenção para casos de feminicídio

Cadeiras estarão em espaços públicos a partir desta quinta-feira para evidenciar a ausência deixada pelas mulheres vítimas de feminicídio. Ulisses Castro / Agencia RBS

Divulgar os canais de denúncias, fortalecer a rede de proteção e escancarar a falta que fazem as mulheres assassinadas em casos de feminicídio são os objetivos da campanha que será lançada nesta quarta-feira (20), em Caxias do Sul, pelo núcleo municipal do Grupo Mulheres do Brasil.

Com a mensagem “Morreu porque era mulher: algumas ausências continuam presentes o tempo todo”, a ação irá espalhar 50 cadeiras vermelhas por espaços públicos da cidade. É para que a comunidade, segundo a advogada Gerusa Roncheti Ribeiro, perceba o vazio deixado após os feminicídios:

— É para simbolizar aquela mulher que poderia estar ali, mas não está mais. É para perceber o vazio, quando uma mulher é morta ela deixa uma ausência permanente principalmente nos filhos e na família.

Informativo traz um QRCode que leva aos canais de denúncia. Ulisses Castro / Agencia RBS

Os assentos serão distribuídos no comércio, prefeitura, fórum, ministério público, câmara de vereadoras e UBS’s. A mobilização inclui também banners em duas linhas do transporte público de Caxias, nos bairros Nossa Senhora das Graças e Campos da Serra. Em Farroupilha, Gramado e Canela a identidade visual da campanha estará em totens de rua.

No ano passado, o feminicídio no Brasil atingiu um número histórico: 1.492 mulheres foram vítimas, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No Rio Grande do Sul, foram 37 feminicídios consumados no semestre e 10 mortes apenas no feriado da Páscoa.

Com uma rede de proteção considerada organizada pela advogada e líder do comitê municipal, Caxias do Sul registrou em 2025 um feminicídio no início do ano. É a possibilidade de divulgar os canais de denúncias e incentivar que elas sejam feitas que irá manter, segundo Gerusa, as mulheres protegidas no município:

— É desconfortável ver e refletir o porquê da cadeira estar ali, queremos mostrar também como pedir ajuda. É bem importante que denunciem, para que as vítimas possam ser inseridas no sistema e assim fica mais fácil para as autoridades darem proteção.

Criado em 2013 e liderado nacionalmente por Luiza Helena Trajano, o Grupo Mulheres do Brasil atua por meio de comitês temáticos e engaja a sociedade na construção de um país mais justo e inclusivo. O Núcleo Caxias do Sul foi fundado em 2020 e reúne mais de 70 voluntárias distribuídas em sete comitês.