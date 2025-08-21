Cachorro morre em incêndio que destruiu casa em Vacaria

Sinistro ocorreu na madrugada desta quinta, na Rua Fernando Filho, no bairro São Francisco. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um incêndio destruiu completamente uma residência de madeira e matou um cachorro na madrugada desta quinta-feira (21), em Vacaria. Foi por volta das 2h49min, na Rua Fernando Filho, no bairro São Francisco.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, a guarnição encontrou a casa, de aproximadamente 20m², já totalmente tomada pelas chamas.