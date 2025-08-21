Cachorro morre em incêndio que destruiu casa em Vacaria

Um incêndio destruiu completamente uma residência de madeira e matou um cachorro na madrugada desta quinta-feira (21), em Vacaria. Foi por volta das 2h49min, na Rua Fernando Filho, no bairro São Francisco.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, a guarnição encontrou a casa, de aproximadamente 20m², já totalmente tomada pelas chamas.
Conforme a bombeira Taina Poletto, o proprietário da casa relatou que o fogo teria iniciado em um fio desencapado localizado no forro da residência. Ele contou que percebeu as chamas e conseguiu sair rapidamente, mas não conseguiu retirar o cachorro de estimação.