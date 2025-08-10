Cachorro morre durante incêndio em Caxias do Sul

Um cachorro da raça pit-bull morreu em um incêndio que atingiu uma residência da Rua Antônio Gattermann, no bairro Kayser, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo (10).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Militar, uma guarnição foi acionada por volta das 16h40min. Chegando ao local, a casa de madeira já estava tomada pelas chamas, então iniciaram os trabalhos de contenção.