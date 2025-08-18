Bombeiros encerram buscas por homem que está desaparecido em São Marcos desde sexta-feira

O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por um homem de 53 anos, que está desaparecido em São Marcos. Ele não é visto desde a tarde da sexta-feira (15), quando teria saído de uma clínica de reabilitação da cidade. O nome do homem não foi divulgado.
A operação, neste domingo (17), se concentrou em uma área de mata da localidade de Santo Henrique, no interior do município. Cães e um drone integraram o resgate.
Os bombeiros alegam que foram disponibilizados todos os recursos necessários para vistoriar o local e nenhum vestígio foi encontrado.
O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.