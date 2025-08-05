Biblioteca Pública de Flores da Cunha atenderá em horário especial durante o mês de agosto

A Biblioteca Pública Municipal Érico Veríssimo , em Flores da Cunha, atenderá em horário especial, das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia, durante o mês de agosto, em celebração ao Dia do Patrimônio Cultural.

Atualmente, cerca de 25 mil itens estão no acervo, contando com livros para todas as idades, que podem ser retirados gratuitamente. As opções podem ser acompanhadas neste link. No item "Educação", selecione "Consulta de Obras", e depois é só realizar a pesquisa por título, autor ou gênero. O ambiente também conta com salas de estudo e computadores com acesso à internet.