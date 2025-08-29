Bebê nasce em UBS de Caxias do Sul, o primeiro parto na estrutura de saúde do Campos da Serra

Equipe da UBS Campos da Serra com o bebê Pietro. Secretaria Municipal da Saúde / Divulgação

Um bebê nasceu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Campos da Serra, na quinta (28), em Caxias do Sul. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, a mãe procurou a equipe após sentir fortes dores e, pela primeira vez, um parto precisou ser realizado no local.

O bebê, batizado de Pietro, nasceu com 44 centímetros e com 38 semanas e seis dias de gestação. O pequeno pesou 2,9 quilos.

Ele e a mãe, Maria Eduarda da Silva, 24 anos, passam bem e foram encaminhados ao Hospital Geral após o parto.

A situação mobilizou a equipe da UBS. A enfermeira Cristiane Monteiro, que atua há 11 anos na unidade Campos da Serra, descreveu o momento como emocionante:

— Nos sentimentos muito feliz em poder ajudar, por nossas mãos trazer uma vida. Foi uma experiência nova, a gente nunca tinha tido um parto na unidade.

Já a mãe agradeceu pela atenção e bom atendimento da equipe da UBS: