Banho de floresta vira atrativo em parque de São Francisco de Paula

Inspirada em uma prática japonesa, a atividade conhecida como banho de floresta começa a ser incorporada à rotina do Parque Natural Municipal da Ronda, em São Francisco de Paula. A proposta, que associa caminhada leve a estímulos sensoriais e momentos de contemplação, tem como objetivo proporcionar benefícios à saúde por meio do contato direto com a natureza.

O banho de floresta consiste em uma trilha com experiências sensoriais: desde respirar ar puro até a sensação relaxante de sentir os pés na grama. A ideia é oferecer uma limpeza, não no sentido de higiene pessoal, mas sim, na saúde do corpo e da mente.

A prática pode ser feita ao ar livre em qualquer espaço de conservação da natureza. Seja de pés descalços, no verão, ou até de touca, luvas e manta no inverno, essa atividade pode ser vivida de diferentes maneiras. É possível praticar sozinho ou em grupos de até 10 pessoas, e a atividade pode durar mais de duas horas (com roda de meditação) ou ser realizada em questão de minutos, caminhando por uma trilha. O objetivo é estimular os cinco sentidos, fechar os olhos, ficar em silêncio e respirar o ar puro das árvores.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, quanto mais preservada for a mata, bosque ou floresta, mais benefícios a atividade traz aos praticantes.

— A gente pesquisa muito sobre essa conexão com as plantas, as árvores, o ar e, de fato, bastam 10 minutos em contato com a natureza todos os dias para notar uma evolução na qualidade do sono, da respiração e até do estresse — afirma o turismólogo Adão Samir Eger, que desde 2003 trabalha com o turismo de natureza em São Francisco de Paula.

Ele foi um dos profissionais que incentivaram o município a explorar a prática do banho de floresta no Parque Natural Municipal da Ronda, uma unidade de conservação do bioma Mata Atlântica com 1.440 hectares espalhados pela cidade:

— Estamos adaptando as trilhas do parque para ter um pouco mais de segurança e acessibilidade, mas todas são tranquilas de fazer com a família toda. A ideia é oferecer esse serviço guiado em grupos para contemplar meditação e atividades sensoriais que trabalhem os cinco sentidos em contato com a mata, seja o barulho dos córregos, o cheiro das plantas ou até o abraço nas araucárias centenárias — comenta Adão, que também é guarda e guia no parque.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia (IBE), a prática do banho de floresta surgiu no Japão, onde é chamada de Shinrin-Yoku. Ela foi difundida nas florestas nacionais do país nos anos 1980, quando começou a ser pesquisada por mais universidades e acabou ganhando adeptos pelo mundo a partir da década de 2000, especialmente na Austrália, Estados Unidos e Canadá.

O IBE classifica a prática como uma espécie de terapia, uma vez que as pesquisas iniciadas no Japão apontam que a inalação e o contato com fitocidas (compostos orgânicos liberados pelas árvores) inibe o desenvolvimento de micro-organismos agressores e produz efeitos antidepressivos no cérebro. Esse contato vem através do toque na textura das folhas, na percepção dos aromas das plantas, no som da água e dos pássaros e, por fim, da respiração profunda e em silêncio para sentir a conexão do corpo e da mente com o meio ambiente e a matéria orgânica.

A ideia está sendo adaptada em São Francisco de Paula, mas pode ser praticada em qualquer unidade de conservação. O Parque Natural Municipal tem entrada gratuita, e o público pode solicitar informações sobre o banho de floresta na recepção.