Aumento na conta de luz provoca cerca de 500 reclamações no Procon de Caxias do Sul

Clientes podem solicitar reanálise de consumo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os acréscimos nas contas de luz já reverberam com estranheza nos consumidores, em Caxias do Sul. Na última semana, o Procon da cidade registrou aproximadamente 500 reclamações relacionadas à situação.

Agosto começa com a bandeira tarifária vermelha no patamar 2, o que significa um aumento de R$ 4,46 para R$ 7,87 adicionais a cada 100 kW/h consumidos, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Somam-se a isso o reajuste anual de 14,11% para clientes residenciais, em vigor desde junho, e o tradicional consumo mais intenso do serviço durante o inverno.

A orientação do Procon é que o consumidor procure, primeiramente, a concessionária RGE/CPFL para informar o ocorrido, solicitando uma reanálise do consumo, do valor cobrado e da aferição do medidor.

Caso, ainda assim, o cliente entenda que há cobrança excessiva, é possível registrar a reclamação pelo site do Procon.