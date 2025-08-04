Geral

Tarifa salgada
Aumento na conta de luz provoca cerca de 500 reclamações no Procon de Caxias do Sul

Acréscimos estão relacionados ao reajuste anual, à bandeira tarifária vermelha e ao consumo intenso no inverno. Veja o que fazer em caso de cobrança exagerada

Luca Roth

