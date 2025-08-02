Ato-show promovido por sindicatos de Caxias do Sul é cancelado devido ao mau tempo

As direções dos Sindicatos dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região, dos Empregados no Comércio (Sindicomerciários), dos Rodoviários, e dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Áreas Verdes de Caxias do Sul (Sindilimp), optaram pelo cancelamento do "Ato-Show da Classe Trabalhadora" que estava previsto para este sábado (2). Conforme os organizadores, o evento não será realizado em virtude das condições climáticas.

O evento seria realizada na Praça das Férias, no bairro São Pelegrino, com início previsto para às 14h. Uma nova data será escolhida para a atividade.

