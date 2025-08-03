Artistas que atuam na Rua Coberta, em Gramado, alegam constrangimento por parte da prefeitura

Tradicional espaço de lazer e de eventos em Gramado, Rua Coberta é alvo de polêmica entre artistas e a prefeitura Bruno Todeschini / Agencia RBS

Um grupo de artistas que se apresenta na Rua Coberta, em Gramado, acusa o prefeito Nestor Tissot de constrangimento e de impedir a continuidade de seu trabalho na noite da última sexta-feira (1º). O episódio decorre de interpretações divergentes sobre a lei municipal que regulamenta o sistema de rodízio para apresentações em espaços públicos da cidade (mais detalhes no final da matéria).

A abordagem do prefeito foi registrada em vídeos que circularam nas redes sociais e levaram os artistas a registrarem um Boletim de Ocorrência. Em um dos vídeos, Tissot aparece discutindo com o grupo e afirmando que eles não poderiam estar no local. Em tom de ameaça, diz: "Vai filmando, que vocês vão ver o que vai acontecer.”

Procurado pela reportagem, o prefeito informou, por meio da assessoria de comunicação, que não vai se manifestar sobre o caso neste momento.

Na manhã de sábado (2), a juíza plantonista Simone Ribeiro Chalela concedeu habeas corpus que permitiu aos sete artistas, representados pela advogada Simone Nejar, seguir com suas apresentações durante o fim de semana. A decisão também deu prazo de 48 horas para que o prefeito se manifeste sobre as acusações de violação do direito de locomoção. A intimação está prevista para ocorrer nesta segunda-feira (4). A análise do pedido liminar dependerá da resposta do prefeito, conforme determinado pela magistrada em sua decisão.

Prefeito de Gramado, Nestor Tissot, e a atriz Dayane Belisário, uma das envolvidas em discussão ocorrida na sexta-feira Reprodução Instagram / Divulgação

Em parte do despacho, a juíza destacou o conteúdo dos vídeos apresentados e o tom da abordagem do prefeito:

“Observa-se que, em diversos trechos dos vídeos anexados, a Autoridade Coatora (Tissot) faz menção à existência de legislação municipal que, supostamente, vedaria a presença dos artistas no local. Não obstante o comportamento visivelmente hostil e, ao que tudo indica, desproporcional, impõe-se cautela diante do conteúdo da norma mencionada (...). A complexidade da situação e a necessidade de melhor compreensão dos fatos recomendam a postergação da análise do pedido liminar para momento posterior ao recebimento das informações da autoridade coatora”.

No domingo (3), a atriz Dayane Belisário, que interpreta a personagem Wandinha, da Família Addams, relatou que os artistas continuam se apresentando na Rua Coberta, mas sob um clima de pressão constante da fiscalização.

— Nosso sentimento é de constrangimento, como se nossa expressão artística, que é livre e protegida pela Constituição, fosse um crime — afirmou.

No início de agosto, a prefeitura divulgou a liberação de apresentações em pontos de grande circulação da cidade para 15 artistas previamente cadastrados. No entanto, a Rua Coberta — um dos espaços mais tradicionais e simbólicos para a arte de rua em Gramado — ficou de fora da lista, gerando insatisfação entre artistas que atuam no local há mais de duas décadas.

Em nota, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio Grande do Sul (SATED/RS) manifestou preocupação com o ocorrido e se colocou a disposição da prefeitura e da Gramadotur para a elaboração de normas coletivas e códigos de conduta.

"...a atividade de artistas de rua é uma forma legítima de manifestação cultural e de subsistência, protegida por legislações nacionais e convenções internacionais, como a Lei Federal nº 6.533/78, que regulamenta a profissão de artista e técnico em espetáculos, e pelos princípios constitucionais do livre exercício profissional e da liberdade artística.

O SATED/RS reconhece a importância da organização e do uso responsável dos espaços públicos, mas defende que qualquer regulação nesse sentido deve ocorrer de forma participativa, ouvindo as entidades representativas da classe artística, os coletivos locais e os próprios trabalhadores da cultura", diz trecho da nota.

O QUE MUDOU NA LEI

A Rua Coberta (que oficialmente é um trecho da Rua Madre Verônica), passou a ter nova classificação jurídica após a aprovação, pela Câmara de Vereadores, do Projeto de Lei 052/2025, que altera a Lei Municipal nº 3.426. Com esta atualização, o espaço deixou de ser considerado um bem de uso comum do povo e passou a ser classificado como bem de uso especial — processo conhecido como “desafetação”. Na prática, isso dá à prefeitura maior autonomia para gerir o local.