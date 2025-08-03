Geral

Artistas que atuam na Rua Coberta, em Gramado, alegam constrangimento por parte da prefeitura

Na noite de sexta-feira, prefeito Nestor Tissot discutiu com parte do grupo, solicitando a desocupação do espaço. Artistas voltaram a atuar no sábado e no domingo, após obter habeas corpus. Alteração recente na legislação não é clara quanto à permissão para uso do espaço

Andrei Andrade

