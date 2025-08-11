Geral

Após vídeo com peixes mortos no Lago Joaquina Rita Bier, prefeitura de Gramado nega que óleo ou esgoto são lançados no local

Segundo a administração municipal, há suspeita de uma ligação irregular na rede de drenagem pluvial. Equipes da Corsan deverão voltar ao local para fazer outra vistoria em busca da conexão indevida 

Tamires Piccoli

