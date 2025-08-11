Após vídeo com peixes mortos no Lago Joaquina Rita Bier, prefeitura de Gramado nega que óleo ou esgoto são lançados no local

A morte de peixes no Lago Joaquina Rita Bier, um dos principais pontos turísticos de Gramado, tem movimentado as redes sociais. Na última sexta-feira (8), um vídeo feito no local mostra diversos peixes mortos nas margens do lago. Comentários nas postagens sugerem que os animais teriam morrido por contaminação da água por óleo ou efluentes, como esgoto.

No entanto, a prefeitura de Gramado nega que a morte dos peixes tenha ligação com contágio da água. Em nota, a administração alega que há no local o extravasamento de um dos poços de vistoria da rede pública de esgoto. Esses poços são utilizados para fazer a manutenção das tubulações e o acesso técnico para limpeza e reparos.

Leia Mais Lançado junto do Festuris, Projeto Hortênsias quer valorizar símbolo local e resgatar forma de fazer turismo em Gramado

Conforme a prefeitura, em 1º de agosto, equipes da Corsan vistoriaram o local. A suspeita é que há uma ligação irregular na rede de drenagem pluvial. Nos próximos dias a Corsan deve fazer uma nova vistoria em busca de ligações indevidas na rede. Para isso, um equipamento de fumaça será utilizado.

Há cerca de um mês, ou seja, no começo de julho, a equipe da Patram esteve no local verificando a morte dos peixes. Segundo a divisão ambiental da Brigada Militar, alguns animais foram encontrados mortos, bem como foi constatada alta carga orgânica na água.

Caso seja comprovada que a ligação irregular está lançando efluentes para o lago, os responsáveis poderão ser penalizados com pagamento de multa, além de ter de corrigir a conexão.



