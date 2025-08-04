Após falecimento de coordenador de restauro, órgão da Igreja Matriz de Garibaldi será entregue em março do ano que vem 

Fábio Bohn faleceu aos 71 anos, em decorrência de um câncer. Ele coordenava o projeto de restauro do órgão de Garibaldi. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O projeto do órgão de Garibaldi, que está em recuperação há oito meses, em Novo Hamburgo, terá mudanças e só será finalizado em março do ano que vem. Isso porque Fábio Bohn, pessoa à frente da empresa Arbon e coordenador do restauro, morreu na última quinta-feira (31).

Segundo a família, Bohn sofreu um acidente doméstico em maio deste ano. Na ocasião, ele carregava um órgão quando fraturou o fêmur. Durante os exames realizados, os médicos diagnosticaram que ele estava com um câncer. Apesar do tratamento que mantinha, Bohn acabou morrendo na última semana. Ele foi sepultado no Cemitério Católico de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo.

Em fevereiro, a reportagem esteve na cidade para atualizar o restauro do instrumento de Garibaldi. Na oportunidade, Bohn apresentou um projeto de recuperação total do órgão, com restauro dos tubos e foles, troca do teclado para um modelo eletrônico e mudança completa do sistema que gerava o som.

Conforme Bohn, o antigo e complexo sistema que faz o ar circular pelo órgão e gerar sons tinha sido projetado e executado ainda pelo avô dele, João Edmundo Bohn, fundador da empresa. A ideia era atualizá-lo para uma versão eletrônica e deixar o instrumento funcionando entre agosto e setembro deste ano.

Contudo, a partida dele tornou o restauro mais complicado, já que a parte elétrica dos projetos era conduzida e implementada pelo próprio Bohn. Outro fator que dificulta a equipe remanescente de seguir com o projeto inicial é o falecimento de outro membro do projeto. Após saber do estado de saúde de Bohn, o programador Welligton Almeida da Silva que trabalhava em conjunto com ele, sofreu um infarto e não resistiu.

Alternativas para fazer o órgão voltar a funcionar em 2026

Desde que o estado de saúde de Bohn se agravou, o projeto do órgão de Garibaldi tem sido conduzido pelo organeiro argentino Adrian Terrazza, que trabalha na Arbon desde 2021. Especialista na parte pneumática, ou seja, nos componentes físicos do órgão que geram o som, Terrazza tem se dedicado a recuperar os mais de mil conjuntos de tubos e foles que compõem o instrumento. Segundo ele, essa parte está praticamente finalizada.

A previsão é que na segunda metade de agosto esses componentes sejam levados até a Igreja Matriz de Garibaldi para a montagem. É a partir deste ponto que começa o grande desafio de devolver à vida para o órgão.

— A parte em que o Fábio estava trabalhando, o som, o teclado, os pedais, não vamos conseguir fazer tal como ele projetou. Conversamos com o frei Edson Gilberto Cecchin e propomos manter essas partes originais. Sei que conseguimos montar o órgão novamente, mas implementar partes eletrônicas não, porque não temos esse conhecimento — justifica.

Andrian Terrazza, organeiro argentino, está tocando o projeto desde que Fábio morreu. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Segundo Terrazza, o combinado foi manter as atividades ao longo do ano, período em que técnicos parceiros irão auxiliar a recuperar esses componentes. Outras partes, como o motor e as mangueiras de som, já foram limpas. A perspectiva é que o projeto seja finalizado apenas em março do ano que vem. Mesmo com as modificações previstas não aconteçam, Terrazza garante a qualidade do som.

— Vai ficar muito bom. Me coloquei à disposição do frei para ensinar pessoas da cidade a tocar o órgão. Como é um instrumento análogo, ele precisa ser usado para não estragar. Depois, podemos buscar com calma engenheiros e programadores que nos ajudem a tirar do papel o projeto do Fábio — explica.

O futuro do legado da família Bohn

A atuação da família Bohn como referência na construção e restauração de órgão refere-se a 1924. Os trabalhos iniciaram com João Edmundo Bohn, filho de imigrantes alemães, que morava em Bom Princípio.

Em 1936 ele se instalou em Novo Hamburgo, onde a produção de órgãos, que levavam o nome da família, se consolidou. O negócio foi passado para o filho Arno Adalberto Bohn e, depois, para o neto Fábio Bohn.

O futuro da empresa, tanto o espaço físico, quando as atividades, ainda não foi decidido pela família. Contudo, a filha Marina indicou que dificilmente o negócio possa continuar sem a presença do pai.

— O pai era o coração do negócio e o Tom, como a gente chamava o Wellington, era o cérebro. Sem eles é difícil. Mas todos os projetos que foram iniciados vão ser entregues. São os últimos legados do pai, que estão espalhados por todos os lugares do Rio Grande do Sul e fora dele.



























