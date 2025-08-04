Geral

Só em 2026 
Notícia

Após falecimento de coordenador de restauro, órgão da Igreja Matriz de Garibaldi será entregue em março do ano que vem 

Fábio Bohn morreu na última semana em decorrência de um câncer. Projeto está sendo continuado por uma equipe enxuta, que já trabalhava com ele. Quem coordena os processos é o organeiro Adrian Terrazza. No entanto, com a ausência de Bohn, projeto sofrerá mudanças 

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS