Após dois anos, investimentos do Novo PAC ultrapassam R$ 145 milhões em Caxias do Sul

Principais projetos financiados com recursos do governo federal são a sede da UFRGS na Serra, estimada em R$ 50 milhões, e o túnel de drenagem da Matteo Gianella, com orçamento de cerca de R$ 57 milhões

Bruno Tomé

