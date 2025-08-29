Após descarte encobrir bueiro, moradores do bairro Fenachamp solicitam investigação do Ministério Público contra empresa

Segundo moradores, material despejado no bueiro se assemelha à concreto. Ezequiel Nunes Lopes / Reprodução / divulgação

Dias após tornarem pública a convivência com pó emitido pela empresa Molder, os moradores do bairro Fenachamp, em Garibaldi, ingressaram com um pedido de investigação no Ministério Público. A ação foi protocolada na quinta-feira (28) pelo advogado Sandro Cisilotto Garda, que representa o coletivo.

O Ministério Público confirmou o recebimento do pedido. A partir da análise do MP, o caso pode evoluir para um inquérito civil.

Conforme Garda, a medida foi tomada em razão de um episódio ocorrido na terça-feira (26). Os moradores da Rua Bianca B. Scomazzon, no Fenachamp, registraram em fotos e vídeos um bueiro totalmente encoberto por material que teria sido descartado incorretamente pela Molder. Segundo o relato dos moradores, o material se assemelha à concreto. A estrutura de escoamento fica na frente à empresa, onde há uma calha.

A ação no Ministério Público deve averiguar esse descarte, assim como as outras demandas da população, que aponta a emissão excessiva de poeira, além de poluição sonora.

Nessa sexta (29), o advogado também protocolou ofícios na secretaria Municipal de Meio Ambiente e no gabinete do prefeito de Garibaldi, solicitando em caráter de urgência que as emissões da Molder sejam suspensas.

Conforme os moradores, o registro do bueiro encoberto pelo material foi encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente ainda na terça. No entanto, a situação ainda não foi solucionada.

Em nota, a prefeitura informou que vistoriou o local na sexta-feira (29) e emitiu uma notificação determinando prazo de 20 dias para que a situação seja adequada.