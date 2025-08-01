Apoio do efetivo de Caxias vai garantir atendimento noturno dos bombeiros de Flores da Cunha

Flores da Cunha vai seguir com atendimento 24 horas realizado pelo 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar. A falta de efetivo ameaçou, nos últimos dias, a continuidade do serviço a partir das 20h até as 8h.
De acordo com a prefeitura, tratativas com o 5º Batalhão de Bombeiro Militar de Caxias do Sul asseguraram o reforço de servidores do município vizinho para o apoio durante as madrugadas.
Com 31 mil habitantes, segundo o último Censo, Flores da Cunha tem previstos 21 bombeiros militares, de acordo com o 5º Batalhão, mas o efetivo atual é de 13 servidores.