Apoio do efetivo de Caxias vai garantir atendimento noturno dos bombeiros de Flores da Cunha

Município de 31 mil habitantes seguirá com atendimento 24 horas dos bombeiros. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Flores da Cunha vai seguir com atendimento 24 horas realizado pelo 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar. A falta de efetivo ameaçou, nos últimos dias, a continuidade do serviço a partir das 20h até as 8h.

De acordo com a prefeitura, tratativas com o 5º Batalhão de Bombeiro Militar de Caxias do Sul asseguraram o reforço de servidores do município vizinho para o apoio durante as madrugadas.

