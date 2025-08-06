Geral

Trânsito
Notícia

Acidente envolvendo três caminhões deixa uma pessoa ferida na RS-122, em Farroupilha

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), motorista do veículo Cargo ficou preso nas ferragens e teve lesões corporais

Pioneiro

