Acidente envolvendo três caminhões deixa uma pessoa ferida na RS-122, em Farroupilha

Um homem ficou ferido após um acidente na RS-122, em Farroupilha, na tarde desta quarta-feira (6). A ocorrência envolveu três caminhões no km 46, por volta de 15h15min. A vítima, motorista de um Cargo, chegou a ficar presa nas ferragens e teve lesões corporais, sendo encaminhada para atendimento médico.

Conforme o registro do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o Cargo estaria trafegando no sentido Serra-Porto Alegre, quando teria perdido o freio e invadido a pista contrária. O movimento teria ocasionado a colisão com o caminhão Delivery.

O impacto, segundo a ocorrência, teria feito com que o Delivery atingisse o terceiro caminhão, um NH12.

Preso nas ferragens, o condutor do Cargo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.