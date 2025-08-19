Geral

Trânsito
Notícia

Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-470, em Bento Gonçalves

Colisão ocorreu no km 214, em um trecho de curva, no fim da manhã desta terça-feira

Luca Roth

