Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR-470, em Bento Gonçalves

Condutora estava sozinha no Citroen C3 e morreu no local. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

Um mulher de 55 anos, que não teve o nome divulgado, morreu em um acidente de trânsito no fim da manhã desta terça-feira (19) na BR-470, em Bento Gonçalves.

A colisão envolveu um Citroen C3, conduzido pela vítima, e um caminhão, no km 214, em uma curva próxima a um controlador de velocidade, por volta das 11h30min.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. De acordo com os agentes, a motorista do carro teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária. O caminhoneiro não se feriu.