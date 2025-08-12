Ação do governo federal mapeia regiões do RS para projetos de reconstrução e prevenção; primeiro voo é feito em Garibaldi  

Aeronave com equipamentos de mapeamento decolou do Aeroclube de Garibaldi na manhã dessa terça (12). Márcio Foppa Simonaggio / Divulgação

Terrenos e superfícies da Serra Gaúcha, mais precisamente de Garibaldi e arredores, começaram a ser reconhecidos e documentados nesta terça-feira (12). Ainda pela manhã, um avião equipado com sensores levantou voo no Aeroclube Garibaldi, dando início às ações.

O mapeamento em questão integra um projeto coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), que presta suporte para a reconstrução do Rio Grande do Sul. As informações coletadas durante essa ação deverão ser usadas na prevenção de futuros desastres climáticos.

Considerada a maior ação de mapeamento aéreo da história do Estado, o projeto tem três cidades selecionadas como ponto de partida: Porto Alegre, Santa Maria, na Região Central, e Garibaldi, na Serra Gaúcha.

Conforme o governo federal, todos os municípios gaúchos que declararam situação de emergência ou calamidade pública em maio de 2024, serão mapeados. Cidades próximas a esses locais também serão mapeadas, totalizando 186 cidades atendidas pela ação. Os mapeamentos devem durar de 14 a 16 meses.

Com direção técnica da Saibrasil, companhia especializada em engenharia cartográfica, sensoriamento remoto e geoinformação, a ação irá contar com as empresas Aerossat e Fototerra. Juntas, as empresas devem mapear 167 mil quilômetros quadrados.

Segundo o Ministério, essa é a primeira vez que a tecnologia de oito pontos por metro quadrado é usada no país. A técnica consiste em gerar modelos digitais de terrenos e superfícies a partir dos equipamentos que são levados a bordo do avião.

Ainda, ortoimagens de alta precisão – imagens aéreas corrigidas geometricamente para remover distorções -, serão geradas durante o mapeamento. Essas imagens serão estratégicas para estudos hidrológicos e elaboração de planos de combate a enchentes. Para garantir a qualidade das imagens, os voos serão realizados durante o dia, aproveitando a luz solar.

Na segunda-feira (11), as aeronaves usadas na ação foram vistoriadas pelo diretor do Departamento de Projetos Estratégicos (DPE) da Secretaria Nacional de Segurança Hidrica (SNSH) do MIDR, Bruno Cravo. Ele esteve em Porto Alegre, no Aeroclube Belém Novo. O secretário de Apoio à Reconstrução do RS, Maneco Hassen, também participou da ação.



