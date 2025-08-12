Geral

Resiliência
Notícia

Ação do governo federal mapeia regiões do RS para projetos de reconstrução e prevenção; primeiro voo é feito em Garibaldi  

Além da Serra, regiões metropolitana e central do estado também serão mapeados, totalizando 167 mil quilômetros de área reconhecida e documentada. 

Tamires Piccoli

