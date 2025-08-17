Abraço à igreja histórica de Nova Camaldoli, no interior de Caxias, marca o Dia Estadual do Patrimônio Cultural

Dezenas de moradores de Nova Camaldoli e de Santa Lúcia do Piaí uniram as mãos para abraçar a antiga igreja da comunidade Júlio Soares / Divulgação

A comunidade de Nova Camaldoli, no distrito caxiense de Santa Lúcia do Piaí, celebrou com um abraço coletivo envolvendo a antiga igreja da localidade o Dia Estadual do Patrimônio Cultural do RS, na manhã deste domingo.

A ação foi promovida pela Rota Encantos do Interior, grupo criado por empreendedores para desenvolver atividades para atividades ligadas ao turismo rural em Caxias. O dia foi marcado pela visita de Juvelino Daneluz, nascido na localidade, que abriu uma roda de conversação junto a outros moradores que contribuíram com suas histórias cotidianas e conhecimento popular.

Roda de conversa conduzida pelo morador Juvelino Daneluz marcou a manhã de homenagem ao patrimônio preservado no interior de Santa Lúcia do Piaí Júlio Soares / Divulgação

O templo homenageado foi fundado por monges camaldulenses que saíram do Monastério de Arezzo, na Toscana, rumo ao Rio Grande do Sul. Nos anos de 1900, fundaram a comunidade onde a Igreja está inserida e permaneceram lá até 1926. Construído em madeira, o templo conserva as características originais da época.

Contribuição

Conforme destacado pelo jornalista Rodrigo Lopes na coluna Memória, os monges camaldulenses tiveram importante papel no desenvolvimento na região. Foram responsáveis pela introdução do cultivo da batata, além de oferecem amparo religioso para as primeiras famílias de imigrantes ali estabelecidos.

Os religiosos, que eram carinhosamente chamados de "fraddi bianchi" (monges brancos) também realizaram batismos, crismas, casamentos e funerais não somente em Nova Camaldoli, mas em localidades como Faria Lemos (atual Santa Lúcia do Piaí).



