Abertas as inscrições para o encontro da juventude católica, que ocorre em novembro, em Caxias do Sul

Primeira edição ocorreu em 2012, em Santa Maria, e reuniu 40 mil gaúchos. Germano Rorato / Especial

Após sete anos, o Bote Fé — evento católico voltado à juventude do Rio Grande do Sul — voltará a ser realizado e, desta vez, em Caxias do Sul. O grande encontro dos jovens católicos está marcado para o dia 15 de novembro e será no Parque do Sesi - Centro Esportivo Jacintho Maria de Godoy (Rua Ciro de Lavra Pinto, 818, bairro Interlagos).

Os jovens que desejarem participar podem fazer a inscrição até o dia 10 de novembro por meio da plataforma Cia Ticket.

A participação no evento custará R$ 15, em lote único. Todo o recurso arrecadado será destinado à estrutura do encontro, que terá programação religiosa e cultural, incluindo um show nacional que será divulgado em breve.

Devido ao limite de público do Parque do Sesi, em Caxias do Sul, serão disponibilizados 10 mil ingressos. Após atingir essa marca, as inscrições serão encerradas. Para os menores de idade, a plataforma disponibiliza o modelo de autorização que deve ser impresso, assinado pelos pais ou responsáveis e apresentado na entrada.

Doze horas de programação

Esta será a quarta edição do evento, que foi organizado em 2012 com o objetivo de preparar os jovens para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que ocorreu no Rio de Janeiro, em 2013. Naquele ano, o evento foi realizado em Santa Maria. A partir dali, o Bote Fé virou tradição e passou a ser o ponto de encontro, integração e celebração das juventudes gaúchas. A segunda edição foi realizada em 2015, em Porto Alegre. A última ocorreu em 2018, em Parobé.

Em 2018, em Parobé, apesar da chuva - que ocorreu em todas as três edições do Bote Fé já realizadas - o evento manteve toda a programação prevista. Dener Job / CNBB

Conforme a Diocese de Caxias do Sul, a quarta edição do Bote Fé terá como tema Vim Matear Contigo. Além de marcar a realização do Congresso Vocacional na sua etapa estadual promovido pelo Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o evento também irá recordar o Jubileu da Esperança, convocado pelo Papa Francisco, que segue até o fim de 2025 e celebrará os 15 anos do Serviço de Evangelização da Juventude do Rio Grande do Sul, conhecido como Eaí?Tchê.

O evento contará com uma programação de cerca de 12 horas, que terá início às 10h com acolhida às delegações, seguida de oficinas e catequeses, apresentação de bandas, celebração eucarística, oração, feira vocacional e show nacional.