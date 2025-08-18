Geral

Bote Fé
Notícia

Abertas as inscrições para o encontro da juventude católica, que ocorre em novembro, em Caxias do Sul

Programação contará com oficinas, celebração eucarística, oração, feira vocacional e show nacional. As vagas são limitadas

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS