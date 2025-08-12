Abertas as inscrições para a Semana Teológica da Diocese de Caxias do Sul

Em 2023, cerca de 450 pessoas participaram do ciclo formativo. Felipe Padilha / Diocese de Caxias do Sul / Divulgação

A Diocese de Caxias do Sul está com inscrições abertas para a Semana Teológica 2025, evento que promete reunir fiéis, estudiosos e interessados na reflexão sobre os legados do Concílio Vaticano II, tema do ciclo formativo deste ano. A formação ocorrerá nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro, de segunda a quinta-feira, sempre às 19h30min, no auditório do Colégio São José (Rua Os Dezoito do Forte, 1870, Centro).

Com o tema central Concílio Vaticano II – 60 anos: e agora?, a Semana Teológica propõe uma análise profunda dos impactos e desdobramentos do evento que marcou a renovação da Igreja Católica entre os anos de 1962 e 1965. A programação contempla quatro conferências, cada uma dedicada a um dos documentos mais significativos do Concílio.

O valor para participar do ciclo de formações é de R$ 15. As inscrições podem ser feitas online ou presencialmente na Secretaria da Catedral (Rua Os Dezoito do Forte, 1.811, Centro). A Semana Teológica é promovida pela Escola de Teologia e Bíblia da Região Pastoral de Caxias do Sul.

O tema

O Concílio Vaticano II modernizou a Igreja Católica, sendo considerado um dos acontecimentos mais importantes de sua história. Esse encontro da cúpula da igreja católica ocorreu de 11 de outubro de 1962 a 8 de dezembro de 1965.

Até então, as missas eram celebradas em latim, com o padre de costas para os fiéis. Só a partir dali é que os rituais passaram a ser na língua local, com o padre virado para o povo, como se todos estivessem ao redor de uma mesma mesa — no caso, o altar.

Programação e conferencistas

8 de setembro (segunda-feira)

Lumen Gentium: povo de Deus ou sociedade perfeita?

Pe. Reuberson Rodrigues Ferreira, MSC – Professor da PUC-SP

9 de setembro (terça-feira)

Liturgia em movimento: como celebramos após o Concílio?

Felipe Koller – Professor da Faculdade Claretiana de Teologia Studium Theologicum de Curitiba

10 de setembro (quarta-feira)

Gaudium et Spes: onde a Igreja encontra o mundo?

Frei Luís Carlos Susin – Professor da PUCRS

11 de setembro (quinta-feira)

Dei Verbum: como o Concílio Vaticano II transformou a leitura da fé?

Pe. Cassio Murilo Dias da Silva – Exegeta formado pelo Pontifício Instituto Bíblico

