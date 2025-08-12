Geral

Fé católica
Notícia

Abertas as inscrições para a Semana Teológica da Diocese de Caxias do Sul

Evento ocorrerá nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro, no Colégio São José, e irá abordar os legados do Concílio Vaticano II

Pablo Ribeiro

