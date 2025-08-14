Aapecan de Caxias do Sul realiza feijoada solidária em agosto

Edição da Feijoada Solidária de 2024. Aapecan / Divulgação

No dia 24 de agosto, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) realiza a 17ª edição da sua tradicional Feijoada Solidária. O evento ocorre a partir das 11h30min, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Paixão Cortês, que fica na Rua Luigi Gallichio, 370, no bairro Interlagos, em Caxias do Sul.

Os ingressos já estão à venda na sede da entidade, localizada na Rua Raul Pilla,136, no bairro Presidente Vargas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os valores são R$ 70 para adultos e R$ 35 para crianças de 6 a 11 anos.

O cardápio será preparado pela equipe e voluntários da Aapecan e contará com feijoada, arroz branco, carreteiro, farofa, quirera, couve, pão, laranja e diversas saladas.

A ação busca arrecadar recursos para manutenção dos atendimentos gratuitos oferecidos pela instituição a pessoas em tratamento oncológico e seus familiares. A renda será revertida para os atendimentos sociais, psicológicos, nutricionais e assessoramento jurídico, além de atividades, oficinas e o funcionamento da Casa de Apoio, que acolhe gratuitamente usuários vindos de 49 municípios da região.