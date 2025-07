Voo de Caxias do Sul com destino a São Paulo atrasa após suposta ameaça de bomba

O avião era da companhia Azul com destino para Viracopos, em São Paulo Porthus Junior / Agencia RBS

Um voo de Caxias do Sul com destino a Viracopos, em São Paulo, atrasou 50 minutos depois que uma criança de 12 anos falou que estava com uma "suposta" bomba dentro da mochila. O fato ocorreu na manhã desta terça-feira (22), no Aeroporto Hugo Cantergiani.

Os 174 passageiros do avião, da companhia Azul já tinham embarcado no momento da fala da criança, que estava acompanhada de três familiares que vieram da região Centro-Oeste do país. Contudo, a aeronave ainda estava no pátio do aeroporto. Com isso, o piloto acionou o procedimento padrão e solicitou que a família saísse do avião.