Vítimas de acidente em Ipê serão sepultadas nesta segunda-feira

O acidente aconteceu por volta das 9h30min em um trecho conhecido como Curva do Damiani.

Genésio Arcanjo Soares Júnior, 26 anos, e os filhos Anthony Campos Soares, um ano e 11 meses, e Gabriel Valentim Campos Soares, sete meses, serão sepultados nesta segunda-feira (7) em São Sebastião do Caí. Eles estavam em uma carreta que tombou no km 135 da RS-122, em Ipê, na manhã de domingo (6). Os três são velados nas capelas Cristo Redentor, em Caxias do Sul.