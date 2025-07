Visitantes se jogaram no lago para tentar salvar casal que morreu em parque de São Francisco de Paula, diz delegada

Nesta segunda-feira (7), familiares, pessoas que estavam no local na hora do acidente e funcionários e responsáveis pelo Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, onde Natalino de Vargas Domeraski e Jane Beatriz da Silva Frohlich, ambos de 61 anos, morreram no sábado (5), vão prestar depoimento na polícia. A informação é da delegada Fernanda Aranha, responsável pelo caso, que ainda explica que uma equipe da polícia vai ao parque neste início de semana para coletar mais informações e tentar entender o que ocorreu no final de semana.