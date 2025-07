Visita em residências e diálogo: como municípios da Serra conseguiram aumentar índices de vacinação contra a gripe 

A vacinação nos grupos prioritários em Vila Flores e União da Serra já passou dos 50% Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com um índice de vacinação dos grupos prioritários avançado e com apenas duas internações pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) desde o início do ano, dois municípios da região da Serra estão conseguindo evitar o avanço da doença na população local: União da Serra e Vila Flores.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), os casos de síndromes respiratórias aumentaram consideravelmente neste ano devido à baixa adesão à vacinação. Porém, mesmo ainda não sendo os números esperados, Vila Flores, já alcançou 64,23% da meta de vacinação contra Influenza nos grupos prioritários, sendo a maioria em idosos (612). No total, com o público em geral, já foram 1.367 doses aplicadas.

Ainda, segundo o Painel de Hospitalizações da SRAG do Governo do Estado, o município teve apenas um registro pela doença, sendo uma recém-nascida, de apenas dois meses, que também estava com Vírus Sincicial Respiratório (VSR).

Conforme a enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica de Vila Flores, Alexandra Spagnolo Grapegia, por ser uma cidade pequena, um dos fatores que facilita o acesso da comunidade aos imunizantes é a visita dos agentes de saúde nas residências. Além disso, o diálogo vem tornando-se essencial na hora da vacina.

— A gente trabalha muito com insistência, porque desde o ano passado vimos que teve uma diminuição da procura para vacinação, no geral. Também estamos fazendo uma ampla divulgação dos números do Estado, explicando as características das doenças e então o pessoal, principalmente os idosos, acabaram se sensibilizando — comentou Alexandra.

Porém, ainda é preciso vacinar uma boa parcela da população. Com isso, Alexandra destacou que o município também vem incentivando outras ações além da visita nas residências, como a oferta de vacinas em escolas. Nessa circunstância, já foram vacinadas 161 crianças das 233 listadas.

— Fomos em algumas escolas e creches, no horário em que os pais vão buscar as crianças, e oferecemos as vacinas já que, algumas vezes, os responsáveis têm dificuldade de levar nos postos de saúde devido o trabalho — frisou Alexandra.

O caso de União da Serra também é similar ao de Vila Flores. Com 1.186 moradores, o município já alcançou 58,53% da meta de vacinação, com 473 doses aplicadas, também com grande parte sendo idosos (276). E desde o início do ano, a cidade teve apenas uma hospitalização pela SRAG: uma mulher de 80 anos.

O secretário de Saúde, Cezer Gastaldo, destaca que as visitas nas residências ajudaram no aumento dos índices das vacinas, mas que o atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) também vem influenciando para não terem tantos casos graves de doenças respiratórias.