Veículo com vítimas de acidente em parque de São Francisco de Paula estava a 3,5 metros de profundidade em lago

Bombeiros retiraram o carro de lago no Parque Mátria. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O veículo elétrico em que estavam as duas vítimas de acidente no Parque Mátria, em São Francisco de Paula, no último sábado (5), ficou a 3,5 metros de profundidade do lago em que foi encontrado. A informação é do Corpo de Bombeiros do município.

Conforme nota, os bombeiros deslocaram-se ao parque por volta de 15h40min do sábado para o resgate. Ao chegar no local, a equipe precisou realizar trabalhos de mergulho para localizar o carrinho elétrico com os turistas, que eram moradores de Porto Alegre. Além de estar a 3,5 metros de profundidade, ele estava a seis metros da margem.

Segundo os bombeiros, a visibilidade no lago era "quase zero". O carro estava deitado com uma das portas sobre o barro do fundo do lago. O veículo foi, então, ancorado até a margem, onde foi constatada as mortes das vítimas. O casal foi identificado como Natalino de Vargas Domeraski e Jane Beatriz da Silva Frohlich, ambos de 61 anos.

Passeio é suspenso

Em nota divulgada nesta segunda-feira (7), a direção do Parque Mátria informou o cancelamento dos passeios com carrinhos elétricos, que eram alugados na atração. Segundo o comunicado, até então o local oferecia modalidade de transporte com motoristas, ou veículos dirigidos pelos turistas, como scooters, bicicletas e os carrinhos. Confira abaixo:

"O Parque conta com diferentes modalidades de transporte para atender aos visitantes. Atualmente, estão em operação veículos com motorista que realizam o deslocamento interno pelo percurso do parque. Além disso, até então, havia também a opção de veículos dirigidos pelos próprios turistas, como scooters, bicicletas e carrinhos elétricos para duas pessoas, operados por uma empresa terceirizada. Informamos que, por decisão do Parque, esse modelo de transporte, que se envolveu no acidente, não será mais oferecido".

Investigação continua

O parque permaneceu fechado no domingo (6) após o acidente e, nesta segunda, seguirá fechado "em homenagem à memória das vítimas e em respeito ao luto de seus entes queridos", disse em nota o parque, que é uma atração turística da cidade (leia, abaixo, a nota na íntegra). Além disso, disse que "prestou todo o apoio aos envolvidos e autoridades policiais".

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas, residentes de Porto Alegre, visitavam o parque com a família. De acordo com a delegada Fernanda Aranha, responsável pela investigação, os corpos foram encaminhados para necropsia – os exames vão indicar as causas das mortes.

— A Polícia Civil foi acionada para atendimento de ocorrência com resultado morte nas dependências do Parque Mátria envolvendo a queda de um carrinho elétrico recreativo de aluguel em um dos lagos do local. Medidas adotadas no local: perícia criminal acionada; apreensão do carrinho elétrico, que será submetido à perícia; remoção dos corpos para necropsia. As circunstâncias do fato serão apuradas no curso do inquérito policial, incluindo a investigação de falhas técnicas, análise de imagens e oitivas de testemunhas — disse a delegada.

Nota do Parque Mátria

"O Mátria Parque de Flores lamenta profundamente a fatalidade ocorrida no último sábado, 5 de julho, que resultou no falecimento de dois visitantes.

Neste momento de imensa dor, expressamos nossa solidariedade e as mais sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas. Desde o primeiro instante, estamos prestando total apoio às autoridades competentes, com as quais colaboramos de forma transparente para a apuração dos fatos. O Parque seguirá à disposição exclusivamente das autoridades, contribuindo com todos os esclarecimentos necessários, em respeito às famílias e à investigação.

Reafirmamos que a segurança de nossos visitantes e colaboradores é um valor inegociável para o Mátria. Seguiremos atuando com responsabilidade e rigor, comprometidos com a constante revisão e aprimoramento de nossos protocolos. Como medida imediata, o passeio com os veículos elétricos autoguiados — administrados por empresa especializada e terceirizada — sairá de operação por tempo indeterminado.