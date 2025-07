Valorizando produtos locais, 2ª Feira Colonial ocorre até domingo em Caxias do Sul 

Evento é realizado em comemoração ao Dia do Colono, Dia do Agricultor e aos 150 Anos da Imigração Italiana. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A 2ª Feira Colonial ocorre até domingo (27) no espaço Lifestyle, no Villagio Caxias. Promovido pela Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA), o evento é realizado em comemoração ao Dia do Colono (25 de julho), Dia do Agricultor (28 de julho) e aos 150 Anos da Imigração Italiana.

A abertura será nesta sexta-feira (25), às 17h, com a presença do Coral Anima D’Italia, convidados e representantes de entidades parceiras do segmento das agroindústrias. A feira vai contar com 30 estabelecimentos, que ofertam produtos de agroindústrias, meliponários, vinícolas e orquidários de Caxias do Sul e outros municípios.

Os principais produtos serão queijos, embutidos (salames, copas, etc), vinhos, espumantes, sucos de uva, doces de frutas, conservas, plantas, artesanato, laticínios e panificados, entre outros. A ORCA (Orquidófilos Reunidos de Caxias do Sul) irá expor orquídeas e divulgar a exposição nacional e estadual que ocorrem em setembro no município. Um orquidário de São Sebastião do Caí vai comercializar as orquídeas, tão apreciadas pelo público em geral.

Outra atração será a meliponicultura (cultivo de abelhas sem ferrão), com três meliponários ligados à Assermel. O público poderá aprender como é realizado o cultivo das abelhas sem ferrão e degustar o mel produzido por elas. Estarão à venda itens como caixas de abelhas, enxames e meliprodutos como mel, própolis, cosméticos, licores e geleias com mel de abelha jataí.