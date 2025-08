Vacaria registra –0,5ºC, a menor temperatura do RS nesta quarta

Geada cobriu os campos de São José dos Ausentes, onde fez –0,4ºC. Anápio Pereira / Arquivo Pessoal

Em mais um dia gelado no Rio Grande do Sul, o amanhecer desta quarta-feira (30) registrou temperaturas negativas em pelo menos duas cidades da Serra: Vacaria, com –0,5ºC e São José dos Ausentes, com –0,4ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme a Climatempo, outras três cidades da região serrana seguiram entre as menores temperaturas do Estado: Pinhal da Serra, com 0,5ºC, seguida por Cambará do Sul, com 0,6ºC (sensação de –3,2ºC) e Serafina Corrêa, com 1ºC.

Nesta quarta, a atuação do sistema de alta pressão deve manter as temperaturas mais baixas e o tempo estável no Estado. Na Serra, ao longo do dia, o tempo segue firme e não chove. Em Caxias do Sul a temperatura máxima deve chegar aos 14ºC; em Bento, chega aos 15ºC.

Na quinta-feira (31), último dia de julho, a tendência é de que a atuação do sistema de alta pressão deve continuar mantendo o tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Ainda durante o amanhecer, haverá condições para geada na região serrana. A sensação de frio persiste no amanhecer, mas as temperaturas se elevam mais durante a tarde, podendo chegar aos 20ºC em Caxias do Sul.