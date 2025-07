Unidas por Caxias do Sul, amigas celebram 30 anos de companheirismo e lealdade

Roseni (à esquerda) e Cinara comemoram 30 anos de amizade neste ano. Ulisses Castro / Agencia RBS

O ano era 1995 e Caxias do Sul era o destino de Cinara de Ávila, que vinha de Capão do Leão, aos 17 anos, e de Roseni Andrade, de 21, que chegava de Jequié, na Bahia. Naquele ano, as duas buscavam emprego e uma nova vida na Serra, deixando para trás amigos e família.

Ainda no início da vida na região, trabalhando em um centro comercial, em lojas que ficavam lado a lado, as duas começaram a conversar durante os intervalos. Descobriram que vinham de outras cidades, que não conheciam quase ninguém em Caxias e que tinham muito em comum. A amizade foi crescendo com convites para almoços e passeios.

— A gente se identificou — relembra Cinara.

As fases da vida das duas se entrelaçaram em muitos momentos, desde os namoros, casamentos, gravidez e separações.

— A gente foi mudando de vida e continuou sempre juntas. Eu ajudei ela a cuidar das filhas, ela me ajuda com as minhas até hoje. E eu sou madrinha da segunda filha dela, quando eu preciso, é ela que fica com a minha filha. A gente viaja juntas... A gente já se separou, já tem namorado novo — brinca Cinara.

O vínculo de amizade das duas é tão grande que elas se consideram irmãs.

— Deixei oito irmãs e cinco irmãos na Bahia. Então, quando eu a conheci, ela passou a ser minha irmã do Sul. Eu passei momentos complicados na minha vida, e me apoiava nela. Ela estava sempre ali me dando suporte — conta Rose.

Rose (à esquerda) e Cinara relembram momentos marcantes dos 30 anos de amizade. Ulisses Castro / Agencia RBS

— A amizade dá certo porque a gente se respeita muito. A gente não julga uma a outra, nunca brigamos — complementa Cinara.

Nos 30 anos de amizade, as duas já viajaram pelo Rio Grande do Sul, para a Bahia e, mais recentemente, para o Rio de Janeiro. Mas, além das grandes viagens, o que faz a diferença são os momentos cotidianos de demonstração de afeto.