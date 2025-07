Unidades de Pronto Atendimento de Caxias do Sul estão com mais de 70 pacientes aguardando leitos 

A Sala Vermelha é o espaço em que ficam os pacientes mais graves enquanto aguardam um leito nos hospitais Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mesmo com a diminuição das hospitalizações causadas pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) em Caxias do Sul, que chegaram em 78 em uma semana durante maio, a situação da saúde no município ainda não está estabilizada. Nesta segunda-feira (7) havia 73 pacientes nas Unidades de Pronto Atendimento (Upa 24h) Central e da Zona Norte aguardando leitos em hospitais. Os casos variam de doenças respiratórias para alta complexidade.

Na 27ª semana epidemiológica de julho, equivalente a 29 de junho a 5 de julho, o município registrou somente quatro internações por Srag, mas três precisaram utilizar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Contudo, a taxa de ocupação dos leitos SUS (totalizando 746, sendo 246 clínicos e outros 134 cirúrgicos), está em 85%. Segundo a assessoria da prefeitura, ainda não há intenção de comprar mais espaços.

Além disso, a lista de espera, até a manhã desta segunda, estava em 130 pacientes aguardando leitos, considerando que há pacientes com doenças respiratórias, casos de alta complexidade e de outras cidades da Serra. Deste número, pelo menos 45 pessoas estão esperando na Upa Central e 28 na Upa Zona Norte, totalizando 73.

Segundo a diretora do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria da secretaria da Saúde, Marguit Meneguzzi, o número "aceitável" na lista de espera seria entre 60/70 pessoas, mas destacam que estavam "preparados" para o aumento da demanda.

— Sabemos que é uma situação crítica para quem aguarda. O nosso número, assim, "confortável" é em torno de 60/70 pacientes em tela, mas nesta época do ano a gente já sabe que esse número ultrapassa um pouco. Basicamente, já era uma coisa que estávamos trabalhando, com isso, foram tomadas medidas 20 dias atrás, como a questão de rotação de leitos com os hospitais e implementação de outras medidas de isolamentos, como a categorização de pacientes por doenças respiratórias — destacou Marguit.

Mais de 10 dias aguardando leito

Um dos casos na UPA Central é do aposentado João Carlos Pacheco, 69 anos, que sofreu um ataque cardíaco no dia 27 de junho e desde então está aguardando um quarto em um dos hospitais para fazer os tratamentos necessários devido à piora no quadro anêmico.

A sua sobrinha, Maribel Pacheco, relatou que está buscando todos os recursos para agilizar o processo, mas ainda sem retorno.

— A gente falou com o pessoal, todo mundo falou, a família inteira, quem conhecia, algum vereador, alguém para tentar ajudar nós. Falamos com as enfermeiras, com os médicos sobre alguma previsão, do que pode ser feito, mas nada. Só dizem que está lotado, que está cheio, que não tem o que fazer, que é uma lista de espera e tal. Só que a gente viu situações aqui de pessoas que já saíram, que estavam com os mesmos sintomas, chegaram antes e já foram, mas ele está aqui, não sei o porquê — desabafa Maribel.

A regulação dos leitos de Caxias do Sul é feita pelo Estado, através do sistema Gerint, que unifica as filas de esperas em todo território gaúcho. No caso do João Carlos Pacheco, conforme a assessoria da prefeitura, houve um aumento nos casos masculinos nos últimos dias, mas que ele segue como prioridade. Confira a nota abaixo.

"As equipes assistenciais orientam acesso hospitalar via pronto socorro e estamos aguardando o aceite dos serviços. Ele está como prioridade, mas, por conta das urgências, estamos sem acesso imediato e sem previsão, mas ele segue sendo uma prioridade da Central de de Regulação".

UPAs oferecem apenas o tratamento inicial

Gustavo Colombo explicou que oferecem o atendimento necessário, mas não controlam a questão da disponibilização de leitos nos hospitais Neimar De Cesero / Agencia RBS

O diretor das UPAs, Gustavo Colombo, explicou que fazem os primeiros atendimentos, no entanto, salientou que a administração dos leitos não está em suas jurisdições.

— A gente recebe os pacientes, acolhe, avalia e identifica se ele tem uma gravidade ou se precisa de um especialista para fechar uma consulta ou um tratamento. Então a gente a coloca no Gerint, que encaminha para o pedido de um leito a unidade hospitalar para que a gente possa ter esse desfecho. Hoje, sim, eu tenho pacientes na UPA aguardando há sete ou oito dias, é o nosso máximo de tempo e, sim, um tempo considerável, a gente entende isso, mas algumas questões não estão sob o controle da UPA. O que eu posso colocar e que a gente percebe um atraso maior na saída do leito para especialidades mais específicas, como neurologia, por exemplo — salienta Colombo.

Nos últimos meses, a média de atendimentos mensais na UPA Central está em 17 mil. Já na unidade da Zona Norte variam entre 12 mil a 13 mil. Em ambas, a maioria dos casos é de doenças respiratórias. Os dias de maior movimentação são nas segundas e terças, mas Colombo salientou que aumentam as equipes nesses períodos para diminuir o tempo de espera.