Unidade Básica de Saúde Mariani é reinaugurada com ampliação de espaço e climatização

Prefeitura indica que 10 mil usuários serão beneficiados com as melhorias na estrutura. UBS passava por obras desde agosto de 2023. Ao todo R$ 2,2 milhões foram investidos na reestruturação do espaço de saúde

22/07/2025 - 10h46min