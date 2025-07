Um ano após início, pacote de recuperação do asfalto em Caxias concluiu obras em 40% das ruas

Pintura da sinalização na Avenida Rossetti iniciada nesta quinta-feira (3). Porthus Junior / Agencia RBS

Em julho do ano passado, a prefeitura de Caxias do Sul deu início a um pacote de obras para recuperar, até 2026, o pavimento de 66 ruas de 27 bairros do município. Um ano depois, 27 trechos foram concluídos, ou seja, 40,9% do total. Por outro lado, 19 ruas ainda aguardam algum tipo de finalização e 20 não receberam nenhum tipo de obra.

O pacote é financiado por um empréstimo de R$ 40 milhões que a prefeitura contratou junto à Caixa Econômica Federal, aprovado pela Câmara de Vereadores ainda em março de 2024. Os recursos são utilizados pela prefeitura para realizar obras de recuperação da pavimentação, com fresagem (remoção de camada de asfalto) e capeamento em ruas que já eram pavimentadas e apresentavam irregularidades.

Vencedora da licitação orçada em R$ 18 milhões, a Encopav Engenharia Ltda, empresa baiana de distribuição de asfalto, entregou 22 dos 24 trechos programados. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a empresa aguarda a conclusão das obras no bairro Desvio Rizzo e na rotatória da Avenida São Leopoldo para concluir a pavimentação da Rua João Lain e Perimetral Bruno Segalla, respectivamente.

Responsável pelas obras em 42 das 66 ruas, a Codeca tem contrato de R$ 22 milhões com a prefeitura. A empresa já entregou a recuperação de cinco trechos. O total poderia ser maior, mas 17 ruas ainda aguardam a camada final do asfalto e a pintura da sinalização. São trechos no bairro Jardim das Hortênsias e no bairro Santa Lúcia, por onde as obras começaram. Na Avenida Rossetti, no bairro Santa Catarina, falta a finalização da pintura de sinalização, que foi iniciada nesta quinta-feira (3). As 20 ruas que ainda não tiveram obras começadas também estão no pacote da Codeca.

De acordo com o diretor de Operações, Angelo Barcarolo, o desafio da Codeca para terminar os 17 trechos faltantes e dar início aos demais está em conciliar a pavimentação das ruas com outras obras em andamento, como a da revitalização do Desvio Rizzo, e os contratos de reparos com a Secretaria de Obras e Samae.

Segundo ele, os atrasos até aqui estão relacionados às adequações necessárias à nova usina que produz o pavimento. Em maio do ano passado, um deslizamento de terra destruiu a usina de asfalto original, que ficava na zona norte do município. A substituição ocorreu somente em outubro.

Dessa forma, a Codeca optou por fazer a reperfilagem (nivelamento e correção de imperfeições na superfície existente), antes da aplicação da nova camada de revestimento. No fim de agosto, quando o clima deve estar mais favorável aos serviços, uma segunda equipe de pavimentação será formada. Serão funcionários da própria companhia que deverão atuar com equipamentos alugados, segundo o diretor de operações.

— A Codeca é a empresa onde o município se socorre quando necessita. Exemplo disso é a obra do Rizzo e se necessário será a do Planalto. Precisamos também socorrer a cidade em operações tapa-buraco. A usina foi soterrada na enchente do ano passado e foi feito um enorme esforço para adquirir um novo equipamento que começou a operar na plenitude em outubro. Optamos por fazer a reperfilagem, que resolvia de forma imediata, para depois tratar a questão final — justifica Barcarolo.

Ruas finalizadas

Codeca: 5

Bairro Ana Rech : Avenida Rio Branco

: Avenida Rio Branco Bairro São José: ruas Prof. Luiz Facchin, Pio XII e Moreira César

ruas Prof. Luiz Facchin, Pio XII e Moreira César Bairro Centenário: Avenida Dr. Mário Lopes

Encopav: 22

Bairro Bela Vista: Avenida França, ruas Dionísio Lorandi e José Tovazzi.

Avenida França, ruas Dionísio Lorandi e José Tovazzi. Bairro Cruzeiro: Avenida Padre Raul Accorsi, ruas Luiz Michelon, Mariano Mazzocchi, Rodrigues Alves e Travessão Solferino.

Avenida Padre Raul Accorsi, ruas Luiz Michelon, Mariano Mazzocchi, Rodrigues Alves e Travessão Solferino. Bairro Bom Pastor: Rua Irmã Geni.

Bairro Esplanada: ruas Ivan Antônio Cercato, Júlio Calegari, Walter Carlos Affonso.

Rua Irmã Geni. ruas Ivan Antônio Cercato, Júlio Calegari, Walter Carlos Affonso. Bairro Kayser: ruas Antônio Gatterman e Ernesto Casara, Avenida Bom Pastor e Travessa São Marcos.

ruas Antônio Gatterman e Ernesto Casara, Avenida Bom Pastor e Travessa São Marcos. Bairro Salgado Filho: Rua Flávio Francisco Bellini.

Rua Flávio Francisco Bellini. Bairro Desvio Rizzo: ruas Benjamim Custódio de Oliveira, Cristiano Ramos de Oliveira e Thereza Dalcanali Zugno.

ruas Benjamim Custódio de Oliveira, Cristiano Ramos de Oliveira e Thereza Dalcanali Zugno. Forqueta: Avenida Luiz Franciosi Serio.

Avenida Luiz Franciosi Serio. Bairro Planalto: Rua Alberto Roese.

Aguardam última camada ou sinalização

Codeca: 17

Bairro Pio X: Av. Rossetti

Av. Rossetti Bairro São José: Av. Rubem Bento Alves (no sentido Moreira César - Ludovico Cavinato)

Av. Rubem Bento Alves (no sentido Moreira César - Ludovico Cavinato) Pedancino: Rua Bento Osvaldo Trisch

Rua Bento Osvaldo Trisch Centro: Rua 20 de Setembro

Rua 20 de Setembro Bairro Santa Lúcia: Rua Edmundo Pezzi, Rua João Leonardelli, Rua João Pratavieira, Rua José Comerlato, Rua Mario Donato Rossi, Rua Nair Leônzio Covolan, Rua Quintino Biazus, Rua Rui Cristiano Ramos, Rua Unibaldo José Holas, Rua Vítor Sanvitto.

Rua Edmundo Pezzi, Rua João Leonardelli, Rua João Pratavieira, Rua José Comerlato, Rua Mario Donato Rossi, Rua Nair Leônzio Covolan, Rua Quintino Biazus, Rua Rui Cristiano Ramos, Rua Unibaldo José Holas, Rua Vítor Sanvitto. Bairro Jardim das Hortênsias: Rua Renato Masiero, Rua Sirlei da Silva, Rua Zeferino Freitas

Encopav: 2

Bairro Kayser: Perimetral Sul, entre a Rotatória da Av. São Leopoldo até a Rua Antoninho Darcy Campagnolo

Perimetral Sul, entre a Rotatória da Av. São Leopoldo até a Rua Antoninho Darcy Campagnolo Bairro Desvio Rizzo: Rua João Lain

A iniciar

Codeca: 20