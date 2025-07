Um ano após desaparecimento de amigos em Canela, caso segue sem solução

Era madrugada do dia 17 de julho de 2024 quando os amigos Henrique de Castro Lammel , 31 anos, morador de Gramado, e Luceni Tatiane Inocente Borges , 42, residente em Canela, pararam de responder as mensagens da família. A partir daí, foram considerados como desaparecidos , deixando familiares, amigos e a comunidade apreensivos na busca por respostas sobre o sumiço, que completa um ano nesta quinta-feira (17) , ainda cercado de mistérios, sem pistas ou suspeitos.

Na época do sumiço, familiares haviam recebido informações de que os amigos teriam ido juntos para São Leopoldo, no Vale do Sinos, com o intuito de buscar encomendas de compras feitas pela internet. Porém, não havia provas de que eles chegaram no destino pretendido. De lá para cá, a polícia realizou pedidos de medidas judiciais e divulgações em institutos médicos legais e hospitais. No entanto, nenhuma informação levou ao paradeiro de Henrique e Luceni.