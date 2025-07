UCS oferta 36 bolsas com vagas para os cursos de Engenharia e Ciência da Computação

As vagas serão distribuídas entre os campi de Caxias do Sul e Bento Gonçalves.

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) disponibiliza bolsas de estudos por meio do Programa RS Talentos, promovido pela Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict). O incentivo será concedido por meio do processo seletivo contínuo. As inscrições vão até 4 de agosto.