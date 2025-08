Tudo o que você precisa saber sobre o 1º Festival de Balonismo e Manobras Radicais de Caxias do Sul

Prévia do evento ocorreu na Praça Dante, na quarta-feira (30). Talles Martins / Divulgação

Quem passou pela Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, no meio-dia desta quarta-feira (30) pôde ter noção da imponência e beleza de um balão de ar quente. Pela primeira vez, o município recebe a atração com o Festival de Balonismo e Manobras Radicais, que ocorre nesta sexta (1º), sábado (2) e domingo (3) e nos dias 8, 9 e 10 de agosto.

No coração da cidade, foi erguido um balão de 30 metros de altura, estampado com a bandeira do Rio Grande do Sul. A prévia do evento não chegou a ir aos ares, mas chamou a atenção de pedestres que pausaram suas rotinas para tirar fotos e curtir a brincadeira.

O palco oficial do festival é o Parque de Eventos da Festa da Uva. A entrada pode ser adquirida por R$ 15 (neste site) e, na hora, por R$ 20. Crianças de zero a seis anos e pessoas com deficiência (PcDs) não pagam. Para voar de balão, o custo é de R$ 80.

O festival reserva uma série de outras atrações. Veja abaixo.

Abertura dos portões

Sextas — 18h

Sábados — 13h

Domingos — 11h

Balonismo

Altura pode chegar a 50 metros. Divulgação / Prefeitura de Caxias do Sul

Estrela principal do evento, os balões de ar quente serão erguidos no Parque de Eventos em voos cativos — aqueles em que a estrutura fica presa ao solo por meio de cordas. A altura poderá chegar a 50 metros.

A brincadeira terá o custo de R$ 80, com duração de 10 a 15 minutos. Os balões possuem cestos com capacidade para três a cinco tripulantes.

Os voos de balão estão previstos para ocorrer nos sábados (2 e 9) e domingos (3 e 10), às 16h. A operação depende das condições climáticas.

Night Glow

Show de luzes está marcado para as noites das sextas e sábados. Divulgação / Prefeitura de Caxias do Sul

Um show de luzes noturno com balões temáticos de ar quente irá chamar a atenção. As luzes piscam conforme são reproduzidas músicas. São em torno de 10 balões, de cerca de 30 metros de altura (inflados).

A atração está marcada para as sextas (1° e 8) e sábados (2 e 9), às 20h30min, no Parque de Eventos.

Shows

As apresentações musicais prometem agradar a todos os gostos, do público infantil ao adulto, transitando entre música gaúcha, sertaneja, rock e bandinha. Entradas são vendidas neste site. Irão subir ao palco:

Sexta (1°), 22h: banda Sétimo Sentido.

Sábado (2), 17h: show infantil com os personagens Stitch, Mickey e Minnie e Bita; 22h: banda Passarela.

Domingo (3), 15h: Teatro de Cachorros; 18h: Tchê Barbaridade.

Sexta (8), 22h: banda Champion.

Sábado (9), 17h: sessão de fotos com Masha e o Urso; 22h30min: Cogumelo Plutão + Bruno Boncini (ex banda Malta).

Domingo (10), 15h: show infantil com Patrulha Canina e Sonic; 18h: Cia Show 4.

Ruas de Fogo

Carreata irá sair da Praça Dante e percorrer a Júlio. Divulgação / Prefeitura de Caxias do Sul

O festival também irá agitar o Centro da cidade. A carreata Ruas de Fogo irá percorrer a Avenida Júlio de Castilhos, a partir da Praça Dante, até o Parque de Eventos da Festa da Uva.

O comboio será composto por caminhonetes, que vão levar, em reboques, os cestos dos balões expelindo fogo para o alto.

A atração está programada para iniciar sábado (2), às 18h, ao anoitecer, evidenciando as labaredas.

Manobras radicais

Pilotos profissionais vão fazer acrobacias com motos, carros e caminhões. Divulgação / Prefeitura de Caxias do Sul

Os amantes do automobilismo vão poder apreciar manobras radicais no evento. Em um espaço fechado, no Parque de Eventos, pilotos profissionais irão desempenhar desde o famoso "zerinho" — em que o veículo é girado em 360° — até equilibrar o carro em duas rodas.