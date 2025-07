Obra no acesso ao bairro passa para nova etapa a partir desta terça (8).

A obra de acesso ao bairro Desvio Rizzo, em Caxias, passou para uma nova etapa e vai impactar no trânsito da região a partir desta terça-feira (8). A Rua Cristiano Ramos terá o fluxo interrompido após o semáforo do entroncamento dos trilhos, no sentido Rio Branco.