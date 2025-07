Pai e filhos morrem em acidente com carreta no RS

O tombamento de uma carreta na RS-122, em Ipê, deixou um homem de 26 ano s e seus dois filhos mortos na manhã deste domingo (6). As crianças tinham sete meses e um ano e 11 meses . A identidade das vítimas não foi divulgada.

A mãe das crianças, de 23 anos, também estava na carreta. Ela ficou ferida no acidente e foi socorrida pelo Samu . A mulher, que é esposa do condutor, foi levada ao Hospital São José, em Antônio Prado. Não há informações sobre o quadro de saúde dela.

O acidente aconteceu por volta das 9h30min, no km 135, no trecho conhecido como Curva do Damiani.